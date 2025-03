¿Cuántos Criminales Caben en México?

Carlos Seoane

(Consultor en seguridad y manejo de crisis)

Celebro escuchar que durante la presente administración se han detenido (falta que los enjuicien y encarcelen) a más de 13,000 criminales en operativos realizados en distintas partes del país. Con tanto malandro violento suelto, no cabe duda de que esta es una buena noticia.

Sin embargo, no puedo evitar preguntarme cuántos delincuentes siguen libres para que, pese a estos miles de arrestos, las estructuras criminales continúen operando con tanta facilidad.

Es evidente que los cárteles pierden mucha gente diariamente por enfrentamientos con otros grupos y por acciones del Estado. Desafortunadamente, a pesar de estas bajas, estas organizaciones mantienen no solo su operación, sino también sus altos niveles de violencia.

Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿Cuántos criminales realmente hay allá afuera?

En septiembre de 2023, la revista «Science» publicó un estudio donde se estima que en 2022 los cárteles mexicanos tenían entre 160,000 y 185,000 integrantes, lo que los convierte en uno de los principales «empleadores» del país. Según esta investigación, es necesario reclutar alrededor de 360 personas semanalmente para compensar las pérdidas humanas constantes.

Amable lector(a), ¿se imagina una empresa legalmente establecida sufriendo tales niveles de pérdida de personal y capital, y aun así seguir funcionando?

Estos datos, aunque sorprendentes, no son aislados. Eduardo Guerrero publicó ese mismo mes de septiembre en «El Financiero» un análisis donde señala que la enorme capacidad económica del crimen organizado permite sostener amplias nóminas que incluyen desde sicarios hasta informantes y funcionarios corruptos. Guerrero destaca que, sin importar si hablamos de grandes cárteles nacionales o células locales, los resultados son parecidos; estructuras altamente resilientes capaces de absorber pérdidas importantes y seguir operando.

La estrategia de seguridad del sexenio pasado fracasó en contener la violencia. La lógica gubernamental que privilegió los programas sociales sobre la confrontación directa fue claramente insuficiente frente a la velocidad con la que los cárteles reponen sus filas.

El estudio de «Science» refuerza esta preocupación. Sus simulaciones matemáticas muestran que, aunque se duplicaran los arrestos, la violencia en México no bajaría significativamente. La recomendación urgente es clara: para debilitar al crimen organizado, es indispensable enfocarse en estrategias preventivas para frenar el reclutamiento criminal.

De esto se desprende que los cárteles capturen y esclavicen a jóvenes (reclutamiento forzado) ante la amenaza de ejecutarlos si no obedecen.

La conclusión salta a la vista: arrestar criminales no será suficiente, aunque es un gran inicio. Es fundamental atacar con determinación las raíces sociales que permiten que miles de jóvenes mexicanos sean reclutados, voluntaria o involuntariamente, para mantener activas a estas organizaciones.

El crimen organizado lleva décadas creciendo como una enfermedad crónica en México: silenciosa, profunda y extremadamente difícil de erradicar. Al igual que con enfermedades graves, no hay cura milagrosa ni rápida. Estos grupos cuentan con amplias redes, poder económico, político y social, y capacidad constante para regenerarse.

La solución requerirá lustros por delante, una voluntad política profunda, combate frontal a la corrupción, acabar con lazos de protección gubernamental y, sobre todo, decisiones inteligentes, y no de carácter político, sostenidas en el tiempo.

Tristemente, México seguirá lidiando durante mucho tiempo con niveles preocupantes de violencia.

POSTDATA. Hace unos días, el colectivo «Guerreros Buscadores» de Jalisco reportó el hallazgo de un crematorio clandestino en Teuchitlán, a menos de una hora de Guadalajara, donde encontraron múltiples restos óseos humanos. El rancho no solo habría servido como centro de exterminio, sino también como punto de reclutamiento forzado y entrenamiento para nuevos reclutas. Un ejemplo más que evidencia la impunidad y la dimensión de la violencia del crimen organizado en nuestro país. Sun