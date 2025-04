EL QUINTO PODER DE MEXICO

Destituyen el Director General del COAPATAP, Cesar García Jiménez

Ernesto L. Quinteros

Todo era cuestión de tiempo, y este martes 1º de Abril fue destituido el Director General del COAPATAP, César García Jiménez, todo, derivado de un sinfín de presuntas irregularidades cometidas por el hoy exfuncionario, que pasará a engrosar las filas de millones de desempleados de este país.

Duró seis meses en el cargo, y en este periodo llovieron las denuncias de los miles de usuarios de este organismo.

Las principales quejas fueron en el sentido de que los recibos de cobro que llegaban a los domicilios estaban demasiado inflados. En particular, en colonias de la periferia de la ciudad, donde viven familias de muy escasos recursos económicos.

Según denuncias documentadas por este rotativo, a algunos usuarios les llegaron recibos de cobro de mil 600 a dos mil 500 Pesos o más. Es decir, se excedieron en el abuso.

Cuando anteriormente en esas colonias tenían cuotas fijas de 60 Pesos y en otras de 120 Pesos.

Si hay algo que no soportan los ciudadanos es que les peguen en los bolsillos, más en estos tiempos en que la difícil situación económica asfixia a la población en general.

El servicio de agua entubada en miles de domicilios es, sin duda, uno de los servicios más necesarios y prioritarios en nuestra Ciudad.

En su momento, el hoy Exdirector de COAPATAP salió a decir que “los cobros excesivos” se dieron por un error en la impresión de los recibos de cobro, y ya sabe estimado lector, todo quedó en “usted disculpe”,por lo que pidió a los usuarios que no hicieran caso a esos recibos de cobro, que solo pagaran la cuota ya acostumbrada, más un incremento de otro 20%.

Otro tema que generó inconformidades entre la población es la suspensión del suministro de agua en diferentes colonias, con el argumento de que todo eso era derivado de la construcción de la 5ª Avenida Norte,y que por esa razón se había suspendido el suministro de agua en colonias muy pobladas, como es el caso de la 5º de Febrero.

Por eso valdría la pena que el nuevo Director de COAPATAP, por salud administrativa y política, mande a hacer una auditoría y saber cómo está recibiendo esta dependencia para marcar un precedente del antes y el después.

Hay que decirlo, todo perdona menos el tiempo, y como si nada ya se fueron seis meses de gestión de la actual administración municipal. Es decir, ya se consumió la 6ª parte del tiempo por el que fueron electos los miembros del actual Ayuntamiento de Tapachula, ya que entraron en funciones el 1º de octubre del 2024.

Los ciudadanos de Tapachula quieren ver “resultados”, y los usuarios del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), quieren tener un mejor servicio, o por lo menos, que el suministro del vital líquido en diferentes colonias de la ciudad sea constante. Porque hay decenas de colonias en donde se quejan que solo tiene agua entubada una o dos veces a la semana, si bien les va.

El COAPATAP, según estudios y proyectos de especialistas en el tema, requiere de más obras, entre ellas, la ampliación de la planta de captación, y la renovación de gran parte de su infraestructura en la geografía local.

Porque lamentablemente han pasado muchos años, y este organismo no ha crecido en infraestructura y equipo.

En donde sí ha crecido el COAPATAP, es en usuarios, porque cada año surgen más colonias y fraccionamientos. Por eso, suministrar el vital líquido a la población es y seguirá siendo todo un desafío para quienes estén a cargo de este organismo operador de agua.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico.com