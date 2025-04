EL QUINTO PODER DE MEXICO

Con Señalamientos Entre los Agremiados de la Sección 14 del SNTSS, de Presuntos Actos de Corrupción,Inició el Proceso para Elegir a la Nueva Dirigencia

Ernesto L. Quinteros

El miércoles por la mañana, se abrió el proceso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Chiapas, para que los aspirantes a renovar la dirigencia sindical se inscribieran, en las instalaciones de dicho gremio en la Ciudad de Tapachula.

Como no queriendo, los aspirantes a dirigir este sindicato deslizaron datos de los presuntos actos de corrupción que existen en la actual dirigencia sindical, encabezada por Sonia María Cansino Pascacio, a quien acusan de supuesto enriquecimiento inexplicable.

En este gremio sindical se manejan sumas millonarias, producto de las cuotas sindicales de los casi 9 mil trabajadores agremiados. ¡Nadita!

Por si esto fuera poco, también hay recursos adicionales que la administración general del IMSS entrega a dicho sindicato por diferentes conceptos, y que son parte de los logros de luchas sindicales históricas.

Sonia Cansino también es acusada de manipular la campaña de su cuñada Rosa Deli Ortiz Velázquez de la planilla Blanca. La pregunta es: ¿Quién sostiene a esta persona en la dirigencia?

Las patadas bajo la mesa han comenzado en dicho gremio y conforme se acerque el día de la elección, el próximo 26 de Mayo, seguramente saldrán más trapitos al sol.

El pasado miércoles se inscribieron cuatro planillas, quienes oficializaron su participación: la Verde, encabezada por Sergio Sendi; la Amarilla, liderada por Margarita Concepción Pérez Rojas; la Blanca, representada por Rosa Deli; y la Roja, con Luis Rey al frente. Y este jueves se registraron tres planillas más: la Guinda, Susi Vázquez Rodas, la Naranja de Darinel León Aguilar y la Azul de Víctor Flores.

En total son siete planillas aspirantes, y la mayoría coincide en una promesa para los agremiados de este sindicato, “defensa laboral y transparencia en el ejercicio de los recursos al interior de este gremio”. Veremos en qué termina el jaloneo.

Migrantes sin Futuro en La frontera sur de México.

La comunidad migrante varada en la Ciudad de Tapachula vive frustrada, con un futuro incierto desde que el Gobierno de los Estados Unidos cerró su frontera con México al paso de migrantes el 20 de enero pasado.

Son miles los que ahora ya no pueden regresar a sus lugares de origen porque no tienen dinero y no tienen trabajo en esta localidad.

El pasado miércoles, representantes de esta comunidad se manifestaron en Tapachula para exigir que las autoridades mexicanas les brinden el apoyo necesario para regresar a sus lugares de origen. Y en contraparte, que agilicen las solicitudes de asilo o refugio de cientos de familias que se quieren quedar en esta localidad, o que pretenden viajar a otras partes de la República Mexicana en busca de mejores condiciones de vida.

Sobre este tema, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, reveló que más de “40 mil extranjeros” de diversas naciones permanecen varados en Tapachula, pero se les dificulta iniciar su proceso de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el propio INM.

Así como denunció que el INM lucra con la necesidad de las personas en contexto de movilidad que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur.

Villanos o Héroes.

Después de que se viralizó en las redes sociales la foto del recién nacido que fue atendido por un médico de una clínica de Tabasco, en Macuspana, improvisando material médico con una botella de plástico. El personal médico y el Director de esta institución de salud fueron destituidos.

La pregunta es ¿son héroes o villanos?,pues ante la carencia de material médico tuvieron que improvisar,y salvaron la vida del menor, no se quedaron de brazos cruzados.

La fotografía del bebé con la botella en la cabeza ha circulado ampliamente en las redes sociales y ha puesto en duda la afirmación de que el sistema de salud mexicano ya está “mejor que el de Dinamarca”. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

