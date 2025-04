Agricultores ven 2025 Como un año aún más Seco

«Nos despertamos pensando en el agua y se acuesta uno pensado en el agua», dice Alfredo Baca Trejo, productor del municipio de Buenaventura, Chihuahua, quien asegura que la sequía que se registra en lo que va de este año se ha incrementado, incluso más que en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que la entidad está en una crisis al doble de lo que estaba el año pasado, debido a la sequía prolongada, la falta de lluvia y la temporada de calor que se avecina.

Explica que la afectación es grande porque cada año sembraba unas 60 hectáreas para forraje y ganado, y ahora son entre 35 o 40 hectáreas las que puede sembrar. Además, ha tenido que dejar de contratar jornaleros, pues al disminuir la superficie de siembra no necesita tanto personal.

Comenta que anteriormente trabajaba en la producción de chile, pero debido a la falta de agua, este año no se sembrará, mientras que en forraje será básicamente para el ganado, es decir, para asegurar el alimento para las vacas y becerros que aún tienen los productores.

Baca Trejo reconoce que la sequía afecta tanto a productores del norte como del sur del estado, pero sobre todo a la región noreste de la entidad pues dependen del agua de pozos, presas y lagunas, y advierte que al haber sequía se está dando preferencia en muchos casos a los nogales, lo que provoca que la situación se agrave para los productores.

«Estamos en una zona donde se encuentra la presa Las Lajas del Río del Carmen, entonces nos afecta esta situación principalmente a Flores Magón, San Isidro, Benito Juárez, donde riegan con presa y pozo con la presa Las Lajas, entonces si no hay agua les están reduciendo las horas de riego para darle preferencia al nogal, para que no se vaya a secar», detalla el productor.

De acuerdo con el monitoreo de presas de la Conagua, hasta este martes la de Las Lajas estaba a 7.3% de su capacidad.

A raíz de esta situación, en esas zonas de la entidad se estaría dejando de sembrar chile y alfalfa, entre otros alimentos. «Eso afecta principalmente a los productores y a las familias e, indirectamente, a los jornaleros. Sí hay una crisis además de la seca, es económica y bastante fuerte», asegura.

¿De dónde sale el agua para pagar a EU?

El productor Alfredo Baca Trejo explica que la crisis que se vive en el campo de Chihuahua se puede complicar ante las amenazas de Estados Unidos para que México le pague el agua que adeuda, de acuerdo con lo establecido en el tratado de aguas de 1944.

«En 2024 llovió aproximadamente una pulgada cada mes. Ahorita es imposible, ¿de dónde saca agua Chihuahua para pagarle a Estados Unidos? A ellos también les pegó la seca, pero a nosotros más fuerte», dice.

De acuerdo con los productores del campo de Chihuahua, aun cuando en la próxima temporada de lluvias se llegue a acumular agua en los pozos, lagunas y presas de la entidad, sería imposible pagar el faltante de agua que estaría cobrando Estados Unidos, ya que primero se debe de resarcir el daño social y ambiental que ha provocado la sequía en esta entidad.

«Aunque llueva es imposible. El pago del agua es de lo sobrante de lo que llueve, ese es el pago; cuando están las presas llenas se ha pagado, pero son los excedentes del agua que salen, entonces ahorita sería imposible», reitera Baca Trejo. Sun