IFT, sin Dinero Para Cubrir Liquidaciones

Ante su próxima extinción, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene sólo presupuesto para pagar la nómina de aquí al 1 de julio, informaron los comisionados.

Este viernes, trabajadores presentaron un pliego petitorio al presidente interino del IFT, Javier Juárez Mojica, en el que solicitaron que se comprometa con ellos y sean liquidados conforme a la ley.

Desde hace semanas, los trabajadores comenzaron a organizarse para pedir que se les indemnice ante la inminente desaparición del instituto, por lo que los comisionados Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González convocaron a una reunión.

En el encuentro aseguraron a los empleados que gestionan una extensión presupuestal para las liquidaciones y otros pagos, aunque hay personal que se transferirá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

«El instituto está gestionando recursos para seguir pagando la nómina o eventualmente con pleno respeto a los derechos laborales, pagar el finiquito, indemnización o lo que proceda en términos de ley, eso ya está, pero no podemos comprometer un resultado que no está en nuestras manos, no, pero estamos para hacer lo que corresponde, eso sí», expresó Juárez Mojica.

La propuesta es que el personal del IFT continúe en la nueva agencia, porque «nadie duda del talento, especialización y capacidad técnica reunida en los trabajadores».

Durante el encuentro que se transmitió por redes sociales, el representante de los trabajadores entregó el pliego petitorio en el que expresó que temen ver vulnerados sus derechos laborales por la ruta que han trazado las dos Cámaras del Poder Legislativo, para aprobar en fasttrack, y antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, esta iniciativa que afectará a mil 238 personas trabajadoras del IFT.

Añadieron que hay una falta técnica jurídica en la iniciativa en torno a la extinción del IFT, porque se otorgan a dicho organismo obligaciones posteriores a su disolución, como la transferencia del valor de su estructura de plazas a la Secretaría de Hacienda, bienes materiales e inmuebles, pero no hay precisión sobre el destino de los recursos humanos del instituto.

En el texto piden respeto a los derechos de las personas trabajadoras del IFT, pago del finiquito (proporcional de aguinaldo, vacaciones no ejercidas, prima vacacional, prima de antigüedad).

También el pago de retribución o percepción extraordinaria única, asimilado a liquidación laboral, en virtud de extinción de las relaciones laborales (tres meses de sueldo más 20 días por cada año de antigüedad), y la creación de un comité de transferencia de los recursos humanos.

El IFT tuvo una reducción de 70% de su presupuesto este año, al quedar con 500 millones de pesos frente a los mil 428 millones de 2024.

Desde 2014, el IFT funcionó como un regulador independiente en telecomunicaciones y radiodifusión, y en una década el organismo logró que entraran al mercado AT&T y Movistar, trayendo consigo una mayor competencia y opciones de servicio para los usuarios.Sun