Guillermo Arriaga Recuerda el Estreno de “Amores Perros”

Guillermo Arriaga, guionista de «Amores perros» desbloqueó uno de sus recuerdos de la primera proyección de la cinta, en el Festival de Cannes; el cineasta recuerda como él y Alejandro González Iñárritu comenzaron a preocuparse, cuando los espectadores comenzaban a salir de la sala, a media película. En mayo del año 2000, «Amores perros» fue proyectada en la 53 edición del festival, dentro de la categoría «Competición de largometrajes».

La ópera prima de González Iñárritu compitió junto a producciones de grandes cineastas, reconocidos mundialmente, lo que generó los nervios de él y su colega, quien con «Amores perros» incursionaba como guionista. Así lo rememoró el propio Arriaga en su cuenta de X, este martes, compartiendo con sus seguidores cómo vivieron aquella proyección que, pese a resultar un éxito, en principio, tanto él como Iñárritu pensaron que la cinta no había gustado a la audiencia.

“Alejandro y yo vimos con nerviosismo que varios espectadores se salían del cine, pensamos que le estaba yendo mal, que no les gustaba”, escribió. La angustia que esta reacción les generó, los motivo a abandonar también la sala, pero para averiguar cuál era la razón por la que los espectadores se retiraban, lo que los llevó a enfrentarse a una grata sorpresa.

“Salimos al recibidor y, por curiosidad, preguntamos a unos que salían si no les había gustado; ‘al contrario’, nos dijeron, ‘nos encantó, somos compradores internacionales y, si salimos, es para hacer una oferta por su distribución’”, ahondó. SUN