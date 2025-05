Lupita Infante Anuncia Conciertos con Los Aguilar

Lupita Infante, la nieta de Pedro Infante que se dedica a cantar música regional mexicana y a honrar el legado de su abuelo, celebró el paso que da en su carrera al presentarse en concierto con dos de los integrantes de la familia Aguilar, Pepe Aguilar y su hijo Leonardo Aguilar, sin embargo, muchos de sus seguidores no recibieron bien la noticia y le pidieron que diera paso atrás.

Lupita compartió en sus redes lo feliz que se siente por sumar su voz con Los Aguilar, un sueño hecho realidad. “Esta gira es un sueño hecho realidad. Cada escenario representa un paso más en este camino que he venido construyendo con tanto amor y esfuerzo. Compartir escenario con Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar —una familia cuya trayectoria y legado siempre he admirado profundamente— es un verdadero honor y uno de los momentos más significativos en mi carrera artística”, se lee en el inicio de su mensaje.

Lupita, nieta de Pedro Infante y nieta de Lupita Torrentera, confesó que está muy ilusionada con las tres fechas programadas hasta ahora en Estados Unidos, e invitó al público a unirse a la fiesta mexicana. “Estoy muy ilusionada con las fechas que vienen; será una celebración de nuestras raíces y de la música que nos une. Me llena el corazón pensar en la energía, la conexión y la magia que viviremos juntos en estos conciertos”, expresó. Lupita Infante y Los Aguilar unirán sus voces en conciertos en Estados Unidos.

Ángela Aguilar no será parte de estos conciertos que se llevarán a cabo en octubre en Georgia, Duluth y Reading, ciudad en Pensilvania. SUN