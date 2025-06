EL QUINTO PODER DE MEXICO

Eduardo Ramírez Advierte que no Habrá Impunidad Tras Emboscada a Policías Estatales

Ernesto L. Quinteros

El mansaje del mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, fue contundente, al condenar públicamente el atentado que sufrieron los elementos de la Policía Estatal en Frontera Comalapa, zona conflictiva, en donde las autoridades de seguridad han mantenido constantes operativos y han logrado desmantelar a células criminales.

Es por eso que, sin medias tintas, el denominado “Jaguar Negro”, mediante un video en las redes sociales y los diferentes medios de comunicación reiteró que no habrá impunidad ante el ataque a los elementos de seguridad, y aseguró que habrá respuesta para aplicar la ley.

“No voy a permitir que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas, habrá una respuesta fuerte y contundente. No hay miedo a aplicar la ley, tenemos valor”, sentenció.

Eduardo Ramírez señaló categórico que en Chiapas hay Gobernador, hay seguridad y van llegar a las últimas consecuencias. “Decirle al pueblo que tenemos un corazón muy grande y un valor que viene de la irritación social, que no quiere permitir que regrese la violencia. Nos duele lo que le duele a Chiapas”, puntualizó enfático.

Sobre los lamentables hechos, trascendió este mismo lunes que elementos de la Policía Estatal de Chiapas, fueron emboscados, sobre el camino que conduce al ejido Sabinalito, en el municipio de Frontera Comalapa, en la región Sierra Mariscal de la entidad.

Por fuentes policiacas, se logró saber que un presunto grupo armado alcanzó la camioneta en la que viajaban seis elementos policiacos, y abrieron fuego de forma rápida, hasta que el vehículo comenzó a incendiarse.

Extraoficialmente se ha hablado de policías fallecidos y heridos. Pero no hay una versión oficial de los lamentables hechos. Así como se desconoce el origen o motivo del ataque.

Lo que sí es un hecho, es que el gabinete de seguridad convocó a una reunión urgente a las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, y ya se realizan acciones en torno al caso.

También se tiene información que los habitantes de las comunidades Sabinalito y El Portal han reportado una intensa movilización policial y militar en esa región de la entidad, por lo que han pedido a los lugareños no salir de sus casas.

Posterior al pronunciamiento del Gobernador, la Fiscalía General del Estado dio a conocer el inició las investigaciones ante la agresión que sufrieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en el ejido Sabinalito de Frontera Comalapa.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ordenó un despliegue de personal especializado en la zona para esclarecer los hechos. Así como garantizó que las investigaciones llegarán a las últimas consecuencias.

Si los delincuentes que cometieron estas fechorías, pesaron que con agredir a los uniformados iban a sembrar terror, para marcar territorio, se equivocaron.

Porque todo indica que los van cazar hasta lograr capturarlos, porque las cosas ya no son como antes, en donde hacían lo que querían y nadie decía nada.

De esta manera Eduardo Ramírez una vez más reitera su compromiso con la población de la entidad, para llevar paz y tranquilidad hasta los lugares más alejados de la geografía estatal. Y Comalapa no será la excepción. Así que en breve veremos los resultados de los operativos. ¿Alguien dijo miedo?

Poca Participación en la Elección Judicial.

Las elecciones del pasado domingo estuvieron muy tranquilas, pero también estuvo marcada por la poca afluencia de votantes en los distintos distritos del país.

Aquí en el 12 Distrito Electoral Federal no fue la excepción, según algunos funcionarios de casilla reportaron que solo se tuvo una afluencia del 3% de los votantes inscritos en el padrón electoral.

Como sea, la elección ya se realizó, ahora veremos quiénes fueron los afortunados que lograron un cargo en el Poder Judicial Federal.

Hay que decirlo, fueron muy pocos los participantes en este proceso electoral, que hicieron campaña. En fin, veremos y comentaremos.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

Elquintopoderdemexico