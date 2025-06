Los Alegres del Barranco; las Claves del Caso

Desde el pasado 29 de marzo, la agrupación Los Alegres del Barranco ha estado inmersa en una controversia luego de que en un concierto en Zapopan, Jalisco interpretara narcocorridos y proyectara imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como «El Mencho» y líder cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su presentación y posteriores conciertos en la misma entidad y en Michoacán, llevaron a que actualmente la Fiscalía de Jalisco tenga abiertas 4 carpetas de investigación contra la agrupación por presunta apología del delito.

El caso ha generado revuelo en medios de comunicación y, estos meses, ha dado pie al debate sobre si permitir o no la interpretación de narcocorridos en México.

Algunos dicen que este tipo de acciones impulsan y normalizan la violencia en el país, mientras que los mismos cantantes alegan que «Lo que cantamos es lo mismo que los noticieros publican».

A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento de las claves del caso:

Concierto en Zapopan, Jalisco.

Esta presentación ocurrida el 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Zapopan, fue el inicio de todo el proceso legal que ahora enfrentan los integrantes de este grupo musical.

La banda de corridos se presentó acompañado de otros grupos como «Los nuevos Rebeldes» y «Tito Torbellino Jr», cuya presentación llevó el nombre de los «Señores del Corrido».

Mientras interpretaban canciones como «El del Palenque», el fondo del escenario se tornó en luces rojizas con tonos morados para dejar ver el rostro de uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos: «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con actualización del 1 de mayo del 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del máximo líder criminal.

Para la DEA, el CJNG es uno de los Cárteles más «poderosos» y «despiadados» por su presencia trasnacional. Tiene presencia en al menos 40 países, mientras que en México opera de manera «moderada» en 10 estados y de forma «significativa» en el resto del territorio mexicano.

En este contexto, el concierto de Los Alegres del Barranco no se tomó como algo inocente puesto que a partir de esta presentación comenzó la condena a nivel nacional. Sin embargo, en imágenes que circularon por internet, se escuchaba el bullicio de la gente emocionada por lo que se proyectó aquel día.

La presentación causó aún más indignación porque ocurrió casi un mes después del atroz hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde el CNJG habría usado el espacio para adiestramiento y posterior exterminio de cuerpos.

Tras el concierto, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus condenó el hecho diciendo que: «Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. No debe suceder en éste ni en ningún otro lugar de nuestro estado. En Jalisco estamos trabajando en todos los frentes para combatir cualquier manifestación de este tipo».

Los Alegres del Barranco cuentan dentro de su repertorio con canciones que alaban a líderes del narco, entre ellas «El Mensaje», que narra como Joaquín Guzmán Loera dirige un mensaje a sus hijos desde prisión.

En un nuevo golpe legal a esta agrupación, el jueves 12 de junio, nuevamente la Fiscalía de Jalisco se pronunció diciendo que el grupo musical utilizó una empresa fantasma para firmar el contrato de su presentación en Zapopan el pasado 29 de marzo.

«Cuando la Fiscalía investigó los contratos, las personas con las que celebraban los contratos sus representantes, resulta que se advirtieron algunas actas constitutivas al parecer de empresas fachadas, podríamos decir, y en razón a ello se solicitó el aseguramiento de la cantidad de dinero que ya se había manejado (5.8 millones de pesos)», indicó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Agregó que por esta razón también avisará a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que de igual manera investiguen el caso. Sun