A Jugar, en Medio del Caos

Aunque Javier Aguirre prefiera callar, la realidad no se oculta. En el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025, ayer sábado, Estados Unidos, sede de la justa, vivió un turbulento día.

Se esperaban más de dos mil protestas y actos en los 50 Estados de EU, para coincidir con un controvertido desfile militar que Donald Trump ha querido celebrar en Washington, mismo que coincide con el cumpleaños número 79 del presidente estadounidense.

En Los Ángeles, California, lugar donde todo estalló hace una semana con las redadas en contra de los inmigrantes, el Tricolor se presenta en el SoFiStadium para enfrentar a República Dominicana.

Pero al igual que el pasado lunes, el «Vasco» optó por guardar silencio y no emitir ningún mensaje en torno a la problemática que enfrentan sus compatriotas y otra gran parte de latinos en suelo norteamericano.

«Los que vengan como aficionados, que se sientan representados por los que juegan, más allá del tema que sea, pero quiero que se vayan contentos y digan, perdimos, pero me voy contento porque esos mexicanos son como yo, corren, luchan, trabajan», declaró el director técnico del Tricolor.

Puntualmente respecto a las redadas y «la caza» de inmigrantes que se desató en suelo angelino desde el pasado fin de semana, no habló… otra vez.

«Que les den una alegría estos muchachos, que se identifiquen con nosotros y que se sienten representados», agregó Aguirre.

Después de ganar la Nations League, México llegó con menos presión, pero con la misma obligación de conquistar el bicampeonato de la Copa Oro y llevarse la última competición oficial que disputará antes del Mundial. Sun

*2 mil protestas, por lo menos, se esperaban en EU para ayer.