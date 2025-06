EL QUINTO PODER DE MEXICO

Caen en Manos de la Justicia Funcionarios de la Secretaría de Educación que Vendían Plazas de Maestros en Chiapas

Ernesto L. Quinteros

En el Gobierno de la nueva ERA va enserio el combate a la corrupción. Sobre todo, con las acciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un órgano del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, encargado de garantizar que los servidores públicos actúen bajo los principios fundamentales que rigen el servicio público: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, y que se encuentra a cargo de la Maestra, Ana Laura Romero Basurto.

A dicha dependencia llegaron denuncias en contra de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado, porque presuntamente vendían plazas. Se trataba de una banda bien organizada dedicada desde hace muchos años a esta actividad ilícita.

Por increíble que parezca, en el sexenio pasado también actuaron bajo el manto protector de funcionarios de primer nivel, porque de otra manera nadie se explica que hayan defraudado a tanta gente.

Sobre este caso tuvimos conocimiento desde un inicio, y como comentamos en líneas arriba, fue a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a donde tres afectados hicieron llegar sus denuncias, y se empezó a desenmarañar este penoso asunto.

Hay que decirlo, existían toda una red de corrupción en la Secretaría de Educación estatal, por lo que las investigaciones continúan.

Y si algunos funcionarios no creyeron, o todavía no creen las advertencias que públicamente hizo el mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, de que cualquier funcionario, de cualquier nivel que fuera sorprendido abusando de su cargo, iba a tener que enfrentar la acción de la justicia. ¿Y qué creen? Ahí está un claro ejemplo.

Y lo comentamos porque el pasado lunes, tres personas fueron detenidas por elementos de seguridad, luego de ser señaladas como involucradas en un presunto esquema de tráfico de influencias dentro de la Secretaría de Educación del Estado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos son Madeni N., Octavio N. y Heriberto N., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los hechos, revelados por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, derivan de una investigación iniciada el 9 de junio, tras cuatro denuncias ciudadanas que señalaban a los implicados por ofrecer plazas docentes y administrativas a cambio de pagos que iban de los 120 mil a los 160 mil Pesos.

Tras reunir las evidencias necesarias y agotar las líneas de investigación, las autoridades lograron ubicar y detener a los tres presuntos responsables.

En el caso de Octavio N. y Heriberto N., la FGE precisó que ambos se desempeñaban como servidores públicos en la Secretaría de Educación en Chiapas. Por su parte, Madeni N. actuaba como particular, presuntamente facilitando los contactos para la entrega de las plazas. Además, las indagatorias apuntan a que podría haber más personas afectadas por este tipo de fraude, quienes por temor o simplemente por desconfianza hacia las autoridades de impartición de justicia no presentaban denuncias.

Y es que hay indicios que dichas personas ya venían operando desde hace muchos años con este esquema fraudulento y en total impunidad.

Las investigaciones fueron también parte de una operación coordinada entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación. ¿Alguien dijo miedo?

Mascotas en Riesgo por Gusano Barrenador.

El gusano barrenador es un verdadero dolor de cabeza, debido a que pone en riesgo a diversas especies como bovinos, caprinos, equinos, ovinos, porcinos, aves, gatos y perros. Por eso, es fundamental revisar regularmente a los animales, curar cualquier herida y aplicar repelentes para prevenir infestaciones.

El médico veterinario Roberto Alejandro García Zenteno explicó que la miasis por gusano barrenador inicia cuando una mosca deposita sus huevos en heridas superficiales de animales. En apenas 12 a 24 horas, las larvas emergen y comienzan a devorar tejido vivo, lo que puede poner en riesgo la vida del animal.

La infestación puede comenzar en heridas tan pequeñas como la picadura de una garrapata. Si los dueños no revisan a sus mascotas, ni limpian o protegen adecuadamente las lesiones, una mosca puede infectarlas rápidamente”, advirtió el especialista.

Por eso vale la pena estar bien informado al respecto, y no tomar a la ligera la situación.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

