Aumenta la Mortalidad por Cáncer de Mama en México

La lucha contra el cáncer de mama se ha convertido en una causa de alcance global. El 19 de octubre, instituciones internacionales, gobiernos y asociaciones civiles coordinan esfuerzos para visibilizar una enfermedad que continúa entre las principales causas de muerte femenina.

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la detección temprana, la prevención y el acceso al tratamiento oportuno. Esta jornada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONU desde 1992, busca salvar vidas a través de la información y la acción colectiva.

De acuerdo con el INEGI, durante 2024, México registró 818 mil 437 defunciones; de ellas, 94 mil 96 (11.5%) fueron a causa de tumores malignos. El cáncer de mama ocasionó 8 mil 451 muertes, equivalentes al 1% del total nacional.

De ese total, 99.2% de las muertes ocurrieron en mujeres, mientras que solo 0.8% correspondió a hombres. Aunque poco frecuente en varones, el cáncer de mama masculino existe y también requiere atención médica especializada.

En los últimos diez años, la tasa de mortalidad por cáncer de mama aumentó de 15.7 en 2015 a 18.7 en 2024 por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Este incremento refleja tanto un mejor registro estadístico como un desafío en la detección oportuna.

Los Estados con mayores tasas de mortalidad fueron:

* Chihuahua: 27.6 por cada 100 mil mujeres

* Baja California Sur: 24.0

* Guerrero: 12.7

* Tlaxcala: 12.9

Los tratamientos para el cáncer de mama que se reportaron son: quimioterapia o medicamento (76.8 %); radiación o rayos X (71.8 %) y cirugía o biopsia (66.1 %). Poco más de 50 % utilizó medicamentos o tratamiento para el dolor (51.6 %) y medicamentos o tratamientos para síntomas (50.8 %).

El símbolo del listón rosa reconocido en todo el mundo, fue creado en 1991 por Evelyn Lauder, activista que buscó dar un mensaje de esperanza a las mujeres diagnosticadas. Desde entonces, este emblema representa la solidaridad, la fuerza y la lucha contra el cáncer de mama, y cada octubre tiñe de rosa edificios, monumentos y campañas de salud en todo el planeta.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo, con 2.3 millones de nuevos casos y más de 670 mil defunciones registradas en 2022. Aunque afecta principalmente a mujeres, también puede presentarse en hombres (entre el 0.5% y el 1% de los casos).

La enfermedad impacta de manera desigual: en países con mayor desarrollo, los programas de tamizaje y los tratamientos han permitido reducir la mortalidad hasta en un 40%. En contraste, las naciones con menos recursos enfrentan diagnósticos tardíos y limitaciones en el acceso a terapias, lo que eleva las cifras de fallecimientos.

Entre los principales factores de riesgo destacan la edad, obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación y el tabaquismo. Sin embargo, la mitad de los casos ocurren sin factores de riesgo aparentes, por lo que la detección universal sigue siendo fundamental.Agencias