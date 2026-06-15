Rincón Nostálgico Huacalero

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OJO,LAS DOS FOTOS LLEVAN PIE

foto:
SEGUNDA AVENIDA NORTE DE LOS AÑOS 60’S, COLONIA PARLANGE, DE TAPACHULA.140626

Pie de foto:
Segunda Avenida Norte de los Años 60’s, Colonia Parlange, de Tapachula.

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Foto:
SEGUNDA AVENIDA NORTE,COLONIA PARLANGE, ÉPOCA ACTUAL, TAPACHULA. 140626

Pie de foto:
Segunda Avenida Norte,Colonia Parlange, Época Actual, Tapachula.

Adiós a la Piedra Bola
Leopoldo Constantino García

Al acumular más de media centuria viviendo en lo que antaño se conocía como la “Colonia Parlange” y hoy es la colonia Centro, he visto transformarse mi terruño de un sitio relativamente alejado del bullicio del centro de la Ciudad,a una zona de una gran afluencia vehicular y peatonal en sus horas pico laborales.
Cerca de mi casa se localiza la Segunda Avenida Norte, en mis mocedades siendo estudiante de primaria, al ser una zona muy tranquila y poco tráfico vehicular, mis padres me permitían salir a la calle a pedalear mi bicicleta, pero el permiso venía con la advertencia de no dirigirme a la Avenida Central Norte y la Segunda Norte, ya que “estaban pavimentadas” y los automóviles transitaban a gran velocidad.

En esos años gran parte de las calles de la ciudad estaban pavimentadas con piedras de bola de río, y ello permitía que las corrientes de agua al llover fuesen absorbidas por el suelo, únicamente las calles cercanas al parque central así como las vialidades importantes como los ejes centrales, y lo que entonces era “el periférico”, tenían pavimento, que permitía la circulación de más vehículos, ya fuese asfalto o concreto.
En 1968 Tapachula vivió tremendos cambios en su infraestructura, llegó la señal de microondas y con ello la telefonía, los telégrafos y la televisión nos permitieron enlazarnos de forma instantánea al resto del país. Los Juegos Olímpicos se celebraban en México y la modernidad se notaba en cada ciudad del país.
La Segunda Avenida Norte, en ese año, se pavimentó con concreto hidráulico hasta donde terminaba con la 17 Calle Poniente, y los enormes predios -que mostraban enormes patios- poco a poco fueron cediendo su espacio a modernos edificios que albergan oficinas o incluso hospitales, algunos con modernos elevadores panorámicos, que le impregnan un sello vanguardista a la zona.
*Cronista de la ciudad de Tapachula, es Contador Público y Maestro en Administración, imparte cátedra en Universidades de dicha ciudad y escribe artículos relacionados con Administración y temas afines para plataformas digitales.

Segunda Avenida Norte de los Años 60's, Colonia Parlange, de Tapachula.
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