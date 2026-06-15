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Falta de Señalización Pone en Peligro a Conductores en la Carretera a Puerto Madero

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*- Choferes Señalan Falta de Líneas de Carril y Señalética que Indique los Límites de la Carretera
*- En la Noche se Eleva el Riesgo de que Ocurran Accidentes Graves

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio de 2026.- Automovilistas, transportistas y usuarios frecuentes de la carretera Tapachula–Puerto Madero denunciaron la falta de señalización horizontal y vertical en diversos tramos que recientemente fueron rehabilitados, situación que consideran representa un grave riesgo para quienes circulan diariamente por esta importante vía de comunicación.
Uno de los sectores que más preocupa a los conductores se localiza a la altura del Hospital Regional de Alta Especialidad, donde se realizaron trabajos de reencarpetamiento; sin embargo, hasta la fecha no se han pintado las líneas divisorias de carriles ni los señalamientos que permitan identificar los límites de la carretera.

Ricardo “N”, conductor del transporte público que diariamente recorre esta ruta, señaló que la vialidad es conocida por muchos usuarios como la “carretera de la muerte”, debido al elevado número de accidentes registrados a lo largo de los años, algunos de ellos con consecuencias fatales.
Durante las noches y madrugadas la falta de señalización dificulta identificar los carriles de circulación, generando incertidumbre entre los conductores y aumentando el riesgo de invasión de carril, una situación particularmente peligrosa en una carretera donde circulan vehículos pesados, autobuses, transporte colectivo y unidades particulares, afirmó.
Los usuarios recordaron que en esta vía se han registrado múltiples accidentes de consideración, incluidos choques frontales entre automóviles y tráileres, percances que han cobrado vidas y dejado cuantiosos daños materiales.
Además del riesgo para los automovilistas, la falta de señalética también afecta a peatones, estudiantes, trabajadores y habitantes de comunidades cercanas que utilizan esta carretera para trasladarse diariamente a sus centros de trabajo, escuelas y hospitales.
Desde el punto de vista económico, cualquier accidente o interrupción en esta vía impacta directamente la movilidad de mercancías, el transporte de trabajadores y la actividad comercial entre Tapachula y Puerto Madero, una zona estratégica para el desarrollo productivo de la región.
Ante esta situación, los conductores hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que concluyan los trabajos de señalización y garanticen condiciones seguras de tránsito, antes de que la falta de medidas preventivas derive en una nueva tragedia. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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