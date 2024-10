Julio Preciado Experimentó una Fuerte Caída

El cantante de música mexicana, Julio Preciado, compartió recientemente un incidente que vivió hace unos días, cuando sufrió una fuerte caída mientras viajaba en un autobús ajeno al que suele utilizar, ya que el suyo está en proceso de remodelación. Durante una entrevista con el programa «Sale el Sol», el intérprete de «Te presumo» detalló que como resultado del percance, sufrió algunas heridas en el rostro.

De manera jocosa, Julio relató cómo fue sorprendido por la realidad mientras dormía en el interior del vehículo, en medio de un sueño en el que se veía cayendo en un pozo. “De esos momentos en los que te quedas muy pero muy dormido y de repente estaba soñando que me caía en un pozo, y ándale que sí me estaba cayendo de verdad”, dijo Preciado. A pesar del impacto en el rostro, Julio aseguró que su proceso de recuperación ha sido exitoso en términos de cicatrización, a pesar de enfrentar niveles elevados de glucosa. “Nada más queda una pequeña fisura en el ojo, por lo demás estoy muy bien. Bendito sea mi dios. La verdad”, expresó. Asimismo, mencionó la sorpresa de sus médicos ante su pronta mejoría.

Julio explicó que mientras descansaba, simplemente se volteó, creyendo que estaba en su autobús habitual, al que está acostumbrado. “Lo bueno es que no me pegué del lado de la sien. De hecho, la gente ni se enteró porque ni lo publiqué”, reveló. Imágenes compartidas por el propio programa muestran el lado del rostro del famoso con algunas raspaduras y sangre, evidenciando los efectos de la caída. SUN