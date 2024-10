Salud de Yolanda Andrade, Vulnerada; su ojo con Problemas

A un año de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada de urgencias, debido a un severo sangrado, la conductora no se ha recuperado por completo y, no sólo eso, sino que recientemente atraviesa una recaída, pues ella misma ha confiado a la prensa que su ojo izquierdo ha vuelto a causarle molestias. De hecho, «Joe» equipara el dolor que experimenta con la sensación de que alguien golpeara su ojo con un picahielos.

Sin importar el tema por el que sea cuestionada, Yolanda Andrade siempre tiene una respuesta que dar a la prensa, pues desde que comenzó su carrera se ha caracterizado por tener una personalidad frontal e irreverente. Sin embargo, en esta ocasión, se detuvo sólo un instante y confió a la prensa que no estaba en condiciones de conceder una entrevista, pues se sentía muy mal. Esto ocurrió este martes, mientras Joe arribaba a las instalaciones de la XEW, ubicadas en la calle de Ayuntamiento, en la colonia Centro.

Con los ánimos decaídos, la conductora de 52 años reconoció que no atraviesa en buen momento de salud luego que, por meses, mostrará mejoría: “Hoy no me siento bien, me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, no me siento bien, discúlpenme”, dijo a «Venga la alegría». Esta fue la única declaración que emitió y Montserrat Oliver fue quien se encargó de explicar a la prensa el padecimiento que Joe le explicó que está atravesando.

“Tiene una migraña con lo del ojo, que lo hace llorar y no puede ver la luz, le da durísimo, dice que es como si de repente está dormida, llega alguien y le entierra un picahielo en el ojo”, explicó. “Yolanda se está atendiendo, está con los mejores médicos, está con el acupunturista y está protegida en todos los sentidos”, aseguró. SUN