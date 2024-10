Concierto de Los Tigres del Norte se Sale de Control en Londres

Los Tigres del Norte no tienen más que palabras de agradecimiento para sus fans europeos luego de la serie de los conciertos exitosos que han ofrecido en aquellas tierras, donde la euforia se salió de control durante su show en Londres. La banda norteña que lleva más de 50 años cantando sobre «las historias reales de la gente latina» en todo el mundo pisó suelo europeo donde cantó muchas de sus más de 700 canciones.

Quizá parte de su éxito por más de cinco décadas tiene que ver que cantan con el corazón sobre temas cercanos a todo el mundo, así lo dijo en una reciente entrevista con Jorge Hernández, el mayor de los hermanos de la banda de regional mexicano. “No sé cómo se ve de allá (el público) para acá (la banda), pero sí pienso que nuestra esencia está en la letra de las canciones, en cantar lo que el pueblo no puede decir, en la médula de los problemas del amor, de la política, de la migración”, contesta emocionado.

Mientras Los Tigres del Norte deleitaban a su público en Londres, la gente no se conformó con escuchar las canciones de su banda, ni de verlos sobre el escenario, así que se desató la locura y muchas personas subieron junto a los músicos para poderse tomar la foto del recuerdo. Videos que circulan en redes se observa el momento del aparente caos, cuando la gente comenzó a subir al escenario donde los músicos estaban cantando, sin embargo, por grupos se acomodaron alrededor de los integrantes y algunos empezaron a sacar sus teléfonos celulares y así capturar el momento.

El show no se detuvo, Los Tigres siguieron cantando, y a través de sus redes agradecieron el tremendo amor del público en Londres y en general de los europeos que los han recibido con mucho cariño: “Estamos sumamente agradecidos y contentos por el apoyo de nuestro maravilloso público. Aquí les dejamos unas palabras de cada uno de nosotros para ustedes amigos que nos acompañaron en nuestro Tour por Europa 2024”, se lee. SUN