Demi Lovato y Ximena Sariñana Encabezan Festival Femenino Hera

El primer festival compuesto solo por artistas femeninas «Hera, HSBC» develó su cartel la mañana de este viernes y destacó la figura de Demi Lovato como la figura internacional de la primera edición del festival. Además, artistas latinoamericanas y mexicanas componen el cartel, junto a mujeres representantes de pueblos originarios como Mujeres de Viento Florido, quienes giraron junto a Mon Laferte en su más reciente gira acústica.

Durante el taller habrá un bazar donde se podrán conocer proyectos musicales además de diseñadoras, promotoras y Organizaciones no Gubernamentales, que ofrecerán información para el desarrollo de las mujeres en la industria de la música y el entretenimiento. Sin embargo, no será un espacio exclusivo para mujeres, bandas como Evanescence, o Garbage, quienes también destacan como invitadas internacionales en el cartel, cuentan con músicos masculinos en su formación.

Por lo que las fundadoras Elis Paprika y Ximena Sariñana destacan que será un espacio para todos, con la finalidad de seguir impulsando el desarrollo de artistas femeninas. La Marketa, y Now Girls Rule, iniciativa de Elis Paprika contará con un escenario donde cinco bandas emergentes se presentarán por primera vez en el marco de un festival. Elis es una música y cantante que ha dedicado sus esfuerzos para instruir y guiar a niñas y mujeres a conocer la industria y hacer crecer sus propios proyectos de forma independiente.

Tendrá lugar el próximo 24 de agosto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también se realizan festivales como el Corona Capital, EDC entre otros. SUN