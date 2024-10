Yolanda Andrade Contrajo una Bacteria en la Sangre: Montserrat Oliver

Yolanda Andrade sigue enfrentando desafíos en su salud, un año después de que le diagnosticaran un aneurisma cerebral y se sometiera a cirugía, ya que cada vez que muestra mejoría, se ve nuevamente afectada por alguna crisis. Hace unas semanas, la presentadora de televisión generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en el programa «Montse y Joe», que co-conduce con la modelo Montserrat Oliver, sin capacidad para hablar y recurriendo incluso a un pizarrón para comunicarse.

Tras ello, subió a su cuenta de Instagram un video en el que informaba que había sido hospitalizada pero no dio muchos detalles al respecto. Ahora, fue Oliver quien explicó que Yolanda Andrade está actualmente recibiendo tratamiento por una supuesta bacteria en la sangre que afectó temporalmente su capacidad de hablar.

En un encuentro con los medios, la famosa dijo: “le están dando mucho antibiótico y pues no puede venir a grabar. Aparte de lo que tiene en la cabeza que le duele, tuvo una infección. En el último programa no hablaba mucho. Al parecer era una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó lo de la voz”.

Montserrat añadió que desconoce si este nuevo padecimiento forma parte de su primer diagnóstico, pero sugirió que Andrade probablemente cuente qué fue lo que sucedió más adelante. “(Ella) ha estado bien desconectada. Se ha estado atendiendo. Tampoco la quiero molestar mucho porque luego le angustia mi preocupación. Dice que no la dejo tranquila y es bueno que esté en paz para que se recupere”, dijo.

Sobre cómo está de ánimo la conductora, Oliver externó que Andrade se siente muy positiva y con confianza en que saldrá adelante. “Esperemos que la próxima grabación ya venga”, comentó. Además, la modelo detalló que Andrade no será sustituida en el programa que comparten; en cambio, solo han tenido algunos invitados especiales durante su ausencia. SUN