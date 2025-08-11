lunes, agosto 11, 2025
La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente categóricamente la información difundida sobre el supuesto ataque armado en contra de dos policías

La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente categóricamente la información difundida sobre el supuesto ataque armado en contra de dos policías en la colonia Loma Bonita, en Terán, Tuxtla Gutiérrez.

La realidad es que un elemento de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial resultó herido por arma blanca (machete), lo que derivó que el oficial accionara su arma de fuego. Como resultado de estos hechos, hay dos personas detenidas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo está comprometida en continuar trabajando para mantener la paz y el orden público en el estado de Chiapas.

