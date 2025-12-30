miércoles, diciembre 31, 2025
El escudo de Chiapas no solo representa lo que fuimos, declara lo que somos y anuncia con orgullo y esperanza, el futuro que estamos construyendo

El escudo de Chiapas no solo representa lo que fuimos, declara lo que somos y anuncia con orgullo y esperanza, el futuro que estamos construyendo. Hoy, la Sexagésima Novena Legislatura aprobó modificar el Escudo, una propuesta ciudadana que reivindica, desde el humanismo, a los pueblos de Chiapas para darles voz y fortalecer su identidad, fusionando su legado natural, histórico y cultural, con un enfoque en la reconciliación y preservación de la historia mestiza y la sostenibilidad.

El Congreso del Estado, en un hecho histórico, aprobó reformar el Escudo de Chiapas con agregados de identidad, basado en que un pueblo que no se reconoce en sus símbolos, es un pueblo que ha perdido la memoria. Por eso el Escudo debe llevar nuestros colores, nuestros diseños, nuestra cosmovisión. En Chiapas se viven tiempos de cambio, de humanismo, de unidad y de paz.

Aprueba Congreso reformar escudo de Chiapas, por un nuevo horizonte de identidad, inclusión e igualdad
Tapachultecos no Renuncian a la Tradición para Recibir el Año Nuevo
