Tapachultecos no Renuncian a la Tradición para Recibir el Año Nuevo

• A pesar de altos costos en productos las ventas se han incrementado en algunos artículos.

Tapachula, Chiapas 30 de diciembre 2025.- La cercanía del Año Nuevo se percibe en el constante ir y venir de compradores en los mercados de Tapachula.

A pesar del incremento en los precios de productos básicos, las familias de la Perla del Soconusco no renuncian a la tradición de despedir el año alrededor de la mesa, privilegiando la unión y el agradecimiento por encima de la abundancia.

El aumento en el costo de carnes, verduras y otros insumos ha obligado a muchos hogares a reorganizar sus gastos.

Sin embargo, la cooperación familiar se ha convertido en una estrategia clave para mantener viva la celebración.

Así lo expresó Elena Solís, quien recorría los pasillos del mercado en busca de los ingredientes necesarios para la cena.

Estamos comprando jamón, carne de puerco y lo necesario para asar. No puede faltar la cebolla ni el carbón, comentó.

Reconoció que el presupuesto es más ajustado, pero aseguró que la voluntad de reunirse en familia pesa más que el alza de precios.

Nos cooperamos entre todos. Aunque subió como 10 pesos por kilo, lo importante es recibir el año juntos, dijo.

Para otros tapachultecos, la cena de Fin de Año representa algo más que una tradición culinaria.

Marilina López, mientras seleccionaba papas y zanahorias para preparar un pavo relleno, señaló que la reunión familiar cobra un significado especial tras un periodo complicado. Gracias a Dios estaremos juntos en casa, venimos de momentos difíciles, pero hoy estamos completos, expresó.

Añadió que, aunque los precios han aumentado principalmente en zonas como Puerto Madero, hacen lo posible por adquirir lo indispensable. Será una celebración sencilla, pero llena de gratitud, afirmó.

El movimiento comercial refleja el repunte habitual de estas fechas, aunque los consumidores coinciden en que el costo de vida ha registrado incrementos notables, especialmente en carnes y verduras.

Esta situación ha llevado a comparar precios y ajustar cantidades, aun así, el ánimo festivo prevalecen. EL ORBE/Nelson Bautista