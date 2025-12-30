Aprueba Congreso reformar escudo de Chiapas, por un nuevo horizonte de identidad, inclusión e igualdad

– El escudo de Chiapas no solo representa lo que fuimos, declara lo que somos y anuncia con orgullo y esperanza, el futuro que estamos construyendo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de diciembre de 2025.- En sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, la Sexagésima Novena Legislatura aprobó el dictamen de las comisiones unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad, relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza reformar diversas disposiciones de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas, en materia de agregados e identidad.

La iniciativa, que nace de la participación ciudadana de una manera democrática y transparente, lleva como objetivo principal representar visualmente en el escudo estatal, la identidad de la región, fusionando su legado natural, histórico y cultural, con un enfoque en la reconciliación y preservación de la historia mestiza y la sostenibilidad.

Para argumentar a favor de la iniciativa participaron en tribuna las y los diputados: Selene Josefina Sánchez Cruz; Bertha Flores Sánchez; Elvira Catalina Aguiar Álvarez; Fermin Hidalgo González Ramírez; Flor de María Guirao Aguilar; Domingo Velazco Méndez y María Roselia Jiménez Pérez; así como Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien manifestó sus argumentos en contra.

Las y los representantes populares coincidieron en señalar que en esta Nueva ERA de reconciliación, de unidad y de igualdad, se identificó la necesidad de un escudo que representara la identidad y valores de Chiapas y que profundizara en la identidad natural, histórica y cultural del estado.

El escudo de Chiapas no solo representa lo que fuimos, declara lo que somos y anuncia con orgullo y esperanza el futuro que se construye.

Hoy, la Sexagésima Novena Legislatura aprobó modificar el escudo, una propuesta ciudadana que reivindica, desde el humanismo, a los pueblos para darles voz y fortalecer su identidad.

Por ello, señalaron en la máxima tribuna del estado, que en un esfuerzo conjunto se realizaron: foros ciudadanos y universitarios, donde participaron grupos de la sociedad civil, culturales y representantes de los diversos pueblos originarios, quienes analizaron la renovación del Escudo de Armas de Chiapas.

En ese sentido, destacaron las y los diputados durante su participación, se analizaron los datos obtenidos para interpretar y ponderar los significados y valores naturales, históricos y culturales en el diseño y ensamble de los agregados de identidad que distinguen a Chiapas.

Las adecuaciones buscan representar fielmente esta transición a una nueva etapa, un nuevo horizonte para las y los chiapanecos, donde el humanismo y la paz sean los principales referentes, un escudo donde quepan todas las manifestaciones de la sociedad chiapaneca.

Los agregados de identidad que ahora lleva el Escudo, son los siguientes:

Tocado maya: símbolo de prosperidad y grandeza en la región, inspirado en el rey Pakal, representa compromiso con el desarrollo y bienestar.

Cañón del Sumidero: símbolo de fortaleza natural, memoria histórica y resistencia de los pueblos originarios.

Río Grande: fuente de vida, biodiversidad, equilibrio ecológico y sustento comunitario.

Pirámide: el Templo de las Inscripciones de Palenque simboliza el legado arqueológico y la identidad cultural de Chiapas.

Bastón de mando en descanso: símbolo de autoridad indígena basada en sabiduría, humildad y responsabilidad comunitaria.

Planta de maíz con mazorcas: símbolo del sustento, identidad agrícola y base alimentaria y económica del pueblo chiapaneco.

Volcán Tacaná: simboliza fuerza territorial, biodiversidad, unidad cultural y conservación ecológica de Chiapas.

Ceiba: representa el árbol sagrado que une cielo, tierra e inframundo, símbolo de vida, espiritualidad y biodiversidad chiapaneca.

Estrella: es horizonte y rumbo, representa el cosmos, los ciclos del tiempo y el equilibrio humano orientado al futuro.

Fondo de campo de gules: simboliza con honor los sacrificios y peligros vividos durante la conquista y la resistencia indígena para la preservación de sus principios.

Patrón de bordados sobre base de textil: representa la cosmovisión ancestral, el orden del universo, el ciclo solar y la herencia textil chiapaneca.

Bordado en mariposa: símbolo de la conexión entre lo terrestre, el sol y el inframundo, reflejando continuidad cultural y tradición textil.

Cero maya: emblema del origen, equilibrio y continuidad del tiempo dentro del conocimiento matemático y cosmogónico maya.

En otro orden de ideas, en el desahogo de los puntos del orden del día, las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura aprobaron también las siguientes disposiciones:

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. En este punto abordó tribuna la diputada Getsemaní Moreno Martinez para argumentar a favor.

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 2 BIS, a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2026.

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.