martes, marzo 10, 2026
Dicta Poder Judicial 40 años de cárcel a responsable del delito de Violación en La Libertad

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Violación, cometido en agravio de una adolescente con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de La Libertad, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Mario “N” una pena de 40 años de prisión y el pago de la reparación del daño, sin concederle ningún beneficio por la penalidad señalada.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.

