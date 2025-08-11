En operativo de seguridad detienen a cinco masculinos en posesión de presuntos narcóticos en Cacahoatán.

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a cinco masculinos en posesión de presuntos narcóticos en el municipio de Cacahoatán.

Como resultado de un amplio despliegue operativo en el ejido Unión Roja del municipio de Cacahoatán, se les marcó el alto a los conductores de los vehículos marca Toyota tipo Hilux color blanco y marca Toyota tipo Tacoma color roja, ambos con placas de circulación del estado de Chiapas.



En la acción, elementos de la fuerza de seguridad aplicaron control preventivo de detención a Marco “N”, Salustio “N”, Osmen «N», Sergio «N» y Roger «N» a quienes les aseguraron 55 dosis de polvo blanco granulado con las características propias de la droga conocida como cristal.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas combatiendo de manera frontal al narcomenudeo y a la delincuencia en el estado de Chiapas