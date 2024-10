Gaby Spanic Relata la Incómoda Experiencia en el AICM

La actriz venezolana Gaby Spanic no dudó en alzar la voz cuando consideró que se le trató injustamente, como sucedió ayer 22 de julio a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, tras su estancia en Miami.

La protagonista de «La Usurpadora», quien viajaba con su hijo Gabriel, usó sus redes sociales para denunciar supuestos «malos tratos» que sufrió debido a dos paquetes de cigarrillos que había comprado en Estados Unidos e intentó ingresar al país.

En un video compartido en Instagram, Spanic, claramente molesta, explicó que personal de la aduana le quería cobra 600 dólares, lo que equivale a aproximadamente 10 mil 897 pesos mexicanos, por una de las cajetillas. En el video, se puede escuchar cómo Spanic se queja de que el personal del aeropuerto le había quitado su pasaporte.

«Denme mis documentos. Me los tienen que dar», exige la actriz.

Spanic explicó que llevaba dos paquetes de cigarrillos y consideraba que la multa era excesiva. Ella se negó a pagarla, afirmando:

«Explíqueme porque siento que me están maltratando. Están abusando de mí».

En otro momento del video, el personal le explicó que para deshacerse de los cigarrillos debía completar un trámite en una oficina ubicada en otra área del aeropuerto. Para ello, necesitaban sus documentos. Sin embargo, Spanic insistió en que no se le había informado sobre este procedimiento y que simplemente le habían quitado su pasaporte.

Al salir del aeropuerto, Gaby Spanic habló con la prensa y denunció: «Me maltrataron esta gente de aduanas».

Spanic también comentó que el trato recibido por parte del personal femenino le resultó incómodo y consideró que fue discriminatorio: «Eso es xenofobia. Me sentí maltratada… Abuso de poder, abuso de autoridad. Unas mujeres de aduanas se estaban burlando de mí de una manera fea».

La actriz describió el incidente como una agresión por parte de las autoridades, ya que le retiraron el producto mientras observaba que a otros pasajeros de nacionalidades mexicana o estadounidense no se les revisaban las maletas o se les permitía pasar sin problemas.

«Mi hijo se puso nervioso porque yo tengo mi carácter. Yo no puedo firmar nada», dijo Spanic, quien añadió que planea presentar una denuncia.

«Yo no sabía que por comprar dos paquetes (de cigarrillos sin nicotina) que aquí no se venden vas a pagar 600 dólares. Es un robo», concluyó.