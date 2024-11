El Actor Jason Momoa Celebra 45 Años

Las cosas han salido bien a Jason Momoa en los últimos años, a pesar de su divorcio a principios de año, la suerte le sonríe de nuevo al nacido en Hawái quien cumple 45 años gozando de las mieles del amor.

Después del anuncio oficial de su separación de Lisa Bonet, con quien tuvo dos hijos, no perdió la oportunidad de anunciar su nueva relación sentimental con Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco, Ricardo Arjona.

El año pasado estuvo muy activo en el cine tras estrenar la secuela de «Aquaman», la cual logró superar no solo su presupuesto, sino también los escándalos que rodearon a su coprotagonista, Amber Heard.

También formó parte del elenco del mundo de «Rápidos y Furiosos» en la cinta «Fast X» donde dio vida a «Dante Reyes», el hijo de un narcotraficante brasileño.

Y, por si fuera poco, realizó un cameo en la película «The Flash», donde nuevamente personificó al rey de Atlantis, «Arthur Curry», con su ya característica personalidad desfachada que tan bien le ha asentado al actor y guionista.

Momoa, nacido en Honolulu, Hawái, el 1 de agosto de 1979, inició su carrera como modelo y eso le permitió saltar a la televisión en la popular serie de los años 90, «Baywatch».

Su talento cobró visibilidad tras interpretar a «Khal Drogo» en la serie multipremiada «Game of thrones» y, posteriormente ser considerado como «Aquaman» en el universo de DC.

A sus 45 años, Momoa no solo festeja su cumpleaños, sino también sus futuros proyectos que verán la luz en 2025 y que incluyen «Animal Friends» junto a Ryan Reynolds, Vince Vaughn y Addison Rae. Sun