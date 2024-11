Daniela Romo Pensó en Dejar la Actuación Tras Muerte de Tina Galindo

Daniela Romo comentó sentirse todavía afectada por la muerte de su amiga Tina Galindo e incluso comentó que cuando ocurrió este lamentable suceso, el 29 de enero pasado, llegó a pensar en retirarse de la actuación.

«La verdad sí, pensé en dejar todo, pero la vida sigue, yo tengo que honrar a las personas que me vieron y me ayudaron a estar en donde estoy a ser lo que soy», señaló la actriz durante el claquetazo por el inicio de grabaciones de la nueva telenovela de Televisa «Amor amargo», producida por Pedro Ortiz de Pinedo.

Para aliviar este dolor, una buena terapia, dijo, es el trabajo, como en este nuevo melodrama que ella protagonizará junto a Arturo Peniche, Ana Belena y Andrés Palacios.

«Por eso estoy agradecida con Pedro, todos me han dado un cobijo nada más porque lo saben y que no se vayan los mejores momentos de mi vida, el trabajo siempre sana.

«Más que todo restablecer mi rutina distinta a la que estaba teniendo, sirve mucho el hecho de poder crear y compartir y poder imaginar y tener la mente en otras partes», declaró a los medios.

En este momento, la también cantante de 64 años está bien de salud, libre del cáncer que llegó a padecer; recurrentemente se hace chequeos para verificar que todo está en perfectas condiciones.

«Me lo ha dicho cada año (que estoy), voy aterrada y me salgo feliz, alguien que ha tenido cáncer se tiene que cuidar toda su vida», comentó.

En «Amor amargo» Daniela Romo será Leonor y compartirá créditos también con Martha Julia, Beatriz Moreno, Alejandro Ávila, Francisco Gatorno, Eva Daniela, entre otros quienes estuvieron presentes en una misa que ofreció la producción que iniciará transmisiones en noviembre de este año a las 18:30 horas. Sun