Lady Gaga Desata Locura y Glamour en Venecia

Gracias a Lady Gaga, todo lo que rodeó la presentación de «Joker: Folie á Deux» estuvo lleno de glamour y tumultos, torbellino que no equipararon ni George Clooney o Brad Pitt a su paso. Para el estreno mundial de la secuela sobre el villano dirigida por Todd Philips, Gaga eligió un atuendo acorde: un traje largo negro de Christian Dior Haute Couture, diamantes de Tiffany & Co. y un sombrero alto de encaje de Philip Treacey que sujetaba su cabello.

La estrella salió del Hotel Excélsior rodeada por guardaespaldas, policías y un servicio de inteligencia italiano que la acompañaron entre el tumulto de los fans hasta su llegada a la alfombra roja, en un trayecto de aproximadamente 250 metros, debido a que el sombrero le impidió subir al auto oficial.

La cantante posó al lado de su prometido, el empresario y filántropo Michael Polanski, y junto a su Joker, Joaquín Phoenix, quien no desmereció a su lado, vistiendo un smoking y gafas oscuras. Entre el público asistente a la alfombra roja que vitoreaba a los protagonistas y director del filme, se pudieron ver varios jóvenes con máscaras y caracterizados como emblemático villano de Batman.

En relación al filme, en el que Harley Quinn (Gaga) y un convicto Arthur Fleck (Phoenix) viven una cuestionable historia de amor repleta de bailes y canciones, Gaga, en rueda de prensa, afirmó que esta película «no es un musical». SUN