Ninel Conde Agradece su Cambio de Look, Pero en Redes la Critican

La actriz Ninel Conde luce diferente cada vez que aparece en sus redes sociales, sus recientes cambios en el rostro y el cabello han vuelto a dar de qué hablar porque a pesar de que la cantante de 47 años presume por todo lo alto su cambio de look, en redes los cibernautas le piden parar con los «arreglitos» en el rostro que cada vez la alejan más a lo que era.

Aunque Ninel no habla abiertamente de sus cirugías, sí ha admitido que se somete a tratamientos estéticos, los cuales la han alejado cada vez más de su rostro original; sus fans no pierden la oportunidad de alentarla a que ya no modifique su rostro.

Sin embargo, la también actriz hace caso omiso a estas peticiones, incluso, en sus publicaciones limita los comentarios; hace un par de días compartió el cambio de look que le hizo el estilista Enrique Guzmán.

Y es que precisamente su personaje de Alma Rey, en la telenovela «Rebelde», en 2004, le sumó muchos seguidores; el rostro de Ninel de entonces y el de ahora presentan evidentes diferencias. SUN