A Pepe Aguilar le dan Queja de su Hija Ángela

Nuevamente Pepe Aguilar está recibiendo varios comentarios en sus redes sociales, más bien quejas sobre su hija Ángela Aguilar, luego del intercambio de declaraciones entre Christian Nodal y su expareja y madre de su hija, Cazzu a raíz de lo dicho por la cantante en una reciente entrevista.

Contrario a lo que dice Ángela, sobre que todos los involucrados conocían de su relación con Christian antes de que ésta se hiciera pública, Cazzu asegura que el motivo de su ruptura con Nodal fue otro, y que se enteró de su nuevo romance a través de redes, como todo el mundo. Cazzu fue frontal al pedir que no hablen de ella ni de sus sentimientos, y que así como ella se hizo a un lado, pide que la quiten de en medio, pues pide cautela por su hija de un año Inti.

La defensa de Nodal a su esposa Ángela desataron aún más los comentarios en redes que tachan a los recién casados como «unos mentirosos» y aplauden que la argentina Cazzu haya roto el silencio de casi seis meses para contar su verdad en esta polémica historia.

«Angelita» se ha vuelto tendencia en X, los cibernautas no dejan en paz a Ángela Aguilar tras las recientes declaraciones de Cazzu, ex de su ahora esposo Christian Nodal, por lo que las quejas sobre su hija se pueden leer directamente en el Instagram de Pepe.

Ángela y Christian se casaron en julio, desde entonces se les ha visto juntos en varias ocasiones, sobre todo en los conciertos del cantante de 25 años, quien llama a su esposa para que cante con él durante el show. Pepe Aguilar fue muy cauteloso y apenas hace unas semanas habló abiertamente sobre la relación de su hija y de Nodal, admitió que los ve muy enamorados y que para él también fue una sorpresa que la boda de su hija llegara tan pronto. En la canción «Cuídamela bien», Pepe dedica varias ideas a Nodal, a quien le pide ahora sí hacer las cosas bien y no jugar con los sentimientos de su hija. SUN