Padre de Nodal Responde a Cantante que lo Acusa de Frenar su Carrera

Jaime González, padre de Christian Nodal y representante de JG Music, respondió públicamente a las declaraciones de Johnny Cortés, ex vocalista de Los Plebes del Rancho, en las que lo acusó de frenar y sabotear su carrera musical en solitario. A través de un comunicado difundido por su empresa, González no sólo negó las palabras que Cortés dio a la revista «TVyNovelas» sino que las calificó de «irresponsables».

Asimismo, explicó que es Cortés quien ha infringido en una falta, pues tiene un contrato de exclusividad con JG Music: “El Sr. Cortés tiene un contrato con ‘La Empresa y durante la vigencia de este, el artista está obligado a grabar única y exclusivamente para la empresa”, se lee en el texto.

Los problemas entre el padre de Nodal y el artista, iniciaron hace tiempo, cuando éste último abandonó la agrupación; sin embargo, recientemente reveló que su salida no fue por decisión propia; sino que fue González quien lo hizo a un lado. Sin embargo, todo se complicó cuando Cortés decidió lanzar el tema «En esta Navidad» y aparentemente fue «tumbada» de las redes y las plataformas musicales.

El suegro de Ángela Aguilar afirmó que el comportamiento de que Johnny «constituye una violación evidente a lo acordado y firmado», además de que podría tomar acciones legales en su contra. Por su parte, Johnny Cortés no ha respondido a este comunicado, pero en sus declaraciones iniciales afirmó sentirse perjudicado en sus oportunidades laborales después de su salida del grupo. SUN