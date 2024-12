Manelyk Rompe Foto de la Esposa de Vicente Fernández Jr

Tal parece que se quedaron «calientitas» por su pelea en el programa «La casa de los famosos», de Telemundo, por lo que Manelyk González sorprendió a todos con la grosería que le hizo a Mariana González, frente a las cámaras.

Pese a que ya pasaron meses desde su encontronazo, Mane habría subrayado que no tiene ni un ápice de afinidad hacia la modelo tapatía, a quien le hace el fuchi.

En medio de la transmisión de uno de los programas especiales por promoción de «La casa de los famosos all-stars», del cual Manelyk confirmó que será parte, se llevó a cabo una dinámica en la que ella escogió quién le gustaría que entre a esta nueva edición. La guapiteña tomó una pecera, la cual contenía la imagen de algunos exparticipantes del reality. Al ver las fotos, ella externó las razones por las cuales le gustaría o no que formaran parte de esta temporada. Sin embargo, subrayó que no le interesa que Mariana participe en esta edición.

Resulta que, en el momento en que vio la imagen de la esposa de Vicente Fernández Jr., la tomó, la rompió en dos y ¡la tiró al piso! Aunado a lo anterior, dijo: «Mariana González, qué hueva de mujer», cosa que revivió la rivalidad de estas bellezas en reality show. SUN