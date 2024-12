Alexis Ayala Quiere ser Papá a los 60

Los actores Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio quieren ser papás, así que pondrán manos a la obra a partir del 2025, comenzarán con congelar sus esperas y óvulos respectivamente para poder cumplir su sueño en el futuro. Alexis, de 59 años, y Cinthia, de 31 se conocieron en 2021 mientras trabajaban juntos en la telenovela «Si nos dejan», desde que hicieron pública su relación los comentarios sobre los 28 años de diferencia entre ellos no han parado, sin embargo la pareja se lo toma con humor.

Se comprometieron civilmente en junio de 2023 y celebraron su boda religiosa el 3 de noviembre de 2023 en la Basílica de Guadalupe, rodeados de amigos y familiares. Alexis Ayala es claro al decir que no quiere quitarle los sueños a su esposa Cinthia, quien quiere ser madre, por lo que tomaron la decisión de hacerlo posible a mediano plazo, él congelando sus espermas y ella sus óvulos.

El actor de telenovelas ya es padre por partida doble de su matrimonio anterior con Fernanda López, pero ahora está ilusionado con hacer otra familia con su actual esposa y afirma que sus hijas serán parte de la familia que forme con Cinthia. “Cinthia quiere ser mamá y yo quiero ser papá con ella, claro, lo he dicho muchas veces, no estoy con ella para quitarle sus sueños y yo sigo teniendo muchos sueños”, expresó al programa «Hoy». sun