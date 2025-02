Carlos Trejo Lanza Nueva Edición de “Cañitas” por su 30 Aniversario

Carlos Trejo vuelve recargado con las historias paranormales que vivió en su casa, ubicada en la calle Cañitas, colonia Popotla, en la CDMX, incluso lanzó un terrorífico reto al público para que sea testigo de que la actividad de los malos espíritus no ha disminuido.

Carlos Trejo, acompañado de familiares y amigos, presentó la edición especial por los 30 años del lanzamiento del libro «Cañitas», el cual narra los hechos demoniacos que se dieron en el inmueble, con resultados incluso hasta de personas muertas, relacionadas a un maligno espíritu.

Además de la edición especial del libro, «El Cazafantasmas» adelantó que ya se prepara una serie sobre la malévola historia. “El contar la verdad de los hechos y revivir la muerte de mi hermano fue terrible y al hacer la reedición no pude leerlo”.

Carlos fue cuestionado si el ente seguía apareciendo y él externó: “Así es, es un monje franciscano y hemos detectado la presencia también de un niño […] Ahora invitamos al público para que, si tiene el valor, pueda pasar una noche y ser testigo de lo que aún sucede en Cañitas”.

Finalmente, sobre Alfredo Adame, dice que lo va a meter a la cárcel, ya que tiene pruebas (de las que aún no hay denuncia), “por el homicidio de un muchacho, a quien le decíamos «Cheneque»”, afirmó el llamado «Cazafantasmas», y agregó que lo hará cuando el actor salga de «La casa de los famosos All Star». SUN