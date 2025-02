Manelyk González ya no Soporta la Convivencia con Lupillo Rivera

Manelyk González reafirmó en «La casa de los famosos All Stars» que en definitiva no puede ver a Lupillo Rivera, incluso confesó que es molesta la manera en cómo el cantante de banda la mira.

Durante las actividades mañaneras de las luminarias, se puede ver cómo unos están en la cocina platicando, mientras Mane se aplica un tratamiento en el rostro. El llamado «Toro de la banda» va a los baños compartidos, pero al notar la presencia de la influencer, de inmediato se retira, como lo captó la cámara del programa.

Al sentir la presencia de la figura de la música, Mane no se aguanta las ganas de sacarle la lengua y en palabras hacia la «camarita» dice con toda su honestidad. «Ash, es la única cosa que no quiero ver en la mañana», y después lo grita más fuerte: «¡la única cosa!».

Anteriormente, la modelo habló con Alfredo Adame sobre cómo le incomodaba la mirada de Lupillo. «Me parece tan prepotente», dijo. SUN