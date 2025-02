Majo Aguilar Triunfa Tras Seguir Consejo de su Abuela Flor Silvestre

Los seguidores de Majo coinciden con que es ella quien tiene la voz más parecida a Flor Silvestre, aunque la nieta de Antonio Aguilar dice que jamás se compararía con su abuela, quien es su máximo, sin embargo, agradece los elogios de sus fans. Majo Aguilar y sus seguidores celebran el buen momento que vive la cantante de 30 años luego de coronarse como Artista Femenina del Año de la Música Mexicana en Premios Lo Nuestro 2025, donde en la terna estaban cantantes como Aida Cuevas, Ana Bárbara, Camila Fernández, Chiquis, Karina Sofia, Lila Downs, Lupita Infante, Yuridia y su prima Ángela Aguilar.

Majo lleva relativamente poco tiempo en la escena musical profesional, comparada con la trayectoria de más de 10 años de su prima Ángela Aguilar, cinco años menor que ella, sin embargo, Majo se ha posicionado entre las voces favoritas de la familia Aguilar. El escándalo y la polémica que rodean a Ángela no la tiene Majo, quien ha usado eso a su favor el consejo que le dio su abuela fallecida el 25 de noviembre de 2020. Ella tenía 10 u 11 años, el consejo fue simple: canta con el corazón, no para que suene bonito, así lo compartió Majo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Canta para sentir y hacer sentir a la gente, no cantes para sonar bonito, cualquiera canta bonito”, eso fue lo que Flor Silvestre le aconsejó a su nieta Majo, quien admite que al principio se enfocaba mucho en la técnica. Dijo que y aunque en el momento no entendió mucho aquel consejo, después sí, ahora no le molesta tanto desafinar un poco cuando está cantando con el corazón. SUN