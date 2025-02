Gerard Piqué Revela Detalles de su Relación con Clara Chía

El exfutbolista español Gerard Piqué y su novia Clara Chía enfrentaron especulaciones sobre una posible crisis en su relación al inicio de la gira mundial de Shakira, ex pareja del jugador. Los rumores surgieron cuando se reportó que Piqué se había mudado temporalmente a Miami para estar con sus hijos, Milan y Sasha, mientras la cantante recorría el mundo. Esta situación, según trascendió, no habría sido del agrado de Chía, al punto de que se mencionó que estaba «devastada».

Tras estos comentarios, Piqué reapareció y habló abiertamente sobre su idilio amoroso con la joven. Durante una entrevista en el programa español «La Revuelta», el exdeportista explicó cómo ha cambiado su vida con Clara, asegurando que todo mejoró, incluso en el ámbito íntimo: “Voy muy bien. Hace años ya iba muy bien y ahora voy mejor de los dos. En la vida tienes que ir ‘in crescendo’ bien”, expresó. Piqué también reveló que tienen una curiosa regla en cuanto a la frecuencia de sus encuentros íntimos con Chía: “Uno al día, y si no, compensamos con una cosa o con la otra; cuadramos para que sea uno al día. En algún momento tiene que salir esa matemática”, dijo entre risas. Además, señaló que, aunque en su país el tema del sexo sigue siendo tabú, para él es un aspecto importante en su vida: “Yo estoy muy contento”, concluyó.

Actualmente, el exfutbolista continúa enfocado en su proyecto de la Kings League, una liga de futbol cuya sede principal está en Barcelona y en la que colabora con diversas personalidades del mundo digital y del streaming. Por su parte, su novia mantiene un perfil bajo, lejos de la atención mediática. SUN