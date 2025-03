Madonna Presume Brillantes Adornos Dentales

¡Bling, bling! Si alguien transpira excentricismo, esa es Madonna. A sus 66 años, la reina del pop sigue sorprendiendo con su estilo extravagante, y esta vez lo hizo al sumarse a una tendencia viral en redes sociales, donde presumió un lujoso accesorio dental con piedras preciosas.

La intérprete de Material Girl publicó un video en TikTok en el que, al ritmo de Hardest Ese Ever del rapero That Mexican OT, sincroniza los labios mientras muestra una parrilla de gema azul ultramar en un diente frontal, acompañada de destellos plateados.

Sin añadir ninguna descripción, Madonna dejó que el clip hablara por sí solo, pero los usuarios no tardaron en reaccionar: «Sonrisa millonaria», «Eso definitivamente cuesta más que mi auto», «Madonna lleva décadas luciendo grills y dientes chapados», «¿Madonna? No tenías que presumir tan duro», comentaron.

La estrella es conocida por sus costosos caprichos. En 2022, se regaló una parrilla dorada por su cumpleaños y, al ser cuestionada sobre su afición por estos accesorios, respondió: «Simplemente me gusta cómo se ven, es joyería para la boca, y tengo unos dientes muy feos.»

Madonna ya había lucido una pieza similar en 2013, cuando estrenó una parrilla tipo corona de oro puro con incrustaciones de diamantes. Sin embargo, su gusto por estos adornos se remonta a 1992, durante su era Erotica, cuando comenzó con una funda dorada en un diente antes de adoptar un diseño más elaborado.

El uso de grills o parrillas dentales surgió en la escena del gangsta hip-hop de los años 80 y alcanzó su auge en 2005 con el rapero Dirty South. Originalmente, estos accesorios eran distintivos de las clases trabajadoras del sur de Estados Unidos, pero con el tiempo se convirtieron en un símbolo de éxito y estatus dentro de la cultura urbana. Sun