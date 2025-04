Grupo Firme Descartan los Corridos; Sacarán Dueto con Gloria Trevi

En medio de los festejos por su novena presentación en la capital (siete cuando fue el Foro Sol) y dos que vendrán en el ahora Estadio GNP, Grupo Firme aprovechó los medios para desmarcarse de los corridos polémicos.

Cuestionados sobre la iniciativa federal «México Canta y Encanta», que busca contrarrestar los narcocorridos con otro tipo de melodías que enaltezcan los valores, Eduin Caz dijo que, aunque no conoce a detalle la convocatoria, respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Claro que la apoyamos porque no somos un grupo que cante corridos», indicó el intérprete a la par que fijó la postura de Grupo Firme sobre la apología a la violencia en las canciones. «El tipo de corridos que hemos cantado son ficticios y en el disco que vamos a lanzar no viene ninguno. No es algo que me mueva mucho cantar un corrido. Sí me gustan para escucharlos, pero lo que nos mueve es cantarle al amor y es lo que nos ha dado de comer».

Sobre un supuesto rechazo a revalidar sus vidas para trabajar en Estados Unidos, en un tono serio, Eduin dijo a la prensa que no se dejen llevar por chismes.

Por otra parte, de su nueva producción que lanzarán este año, adelantó que vienen varias sorpresas como la colaboración con Gloria Trevi, Joss Favela, incluso no descarta un dueto con el reguetonero Don Omar, con quien han hecho gran amistad.

Por último, mandaron sus condolencias a las familias de los fallecidos en el Festival Axe Ceremonia. Sun