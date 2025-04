Inicia Ciclo “La CQ” Previo a las Vacaciones

«La CQ: nuevo ingreso», producción encabezada por Pedro Ortiz de Pinedo, presenta a una nueva generación de estudiantes que viven diversas aventuras dentro de una secundaria ficticia.

Ortiz de Pinedo explica que el programa mantiene elementos del concepto original, con el objetivo de conectar con una nueva audiencia de entre seis y 12 años.

«La esencia sigue. A final de cuentas, nosotros vamos creciendo y creemos que los niños son distintos… pero buscan exactamente lo mismo, tanto los que veían La CQ hace 14 años como los que la ven hoy», señala.

Respecto al elenco original, el productor comentó que los personajes que integraron la primera versión del programa han crecido, por lo que en esta etapa se optó por nuevas historias y rostros.

La serie incluye situaciones relacionadas con la amistad, los primeros amores, las actividades escolares y el futbol, y elementos de fantasía y comedia.

El productor comenta que, a pesar de algunas dudas iniciales sobre una segunda parte, se decidió continuar el proyecto respetando el formato original y adaptándolo a una nueva generación.

«Era difícil; todo el mundo me decía: ‘¿por qué una segunda parte?’ Bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué no una tercera?», cuestiona.

Uno de los elementos que se considera en esta propuesta es la inclusión de personajes y situaciones que también puedan resultar atractivos para los adultos.

«Hay un personaje que es Jackie, diseñado para los papás y los abuelitos que acompañan a los niños a ver la tele», explica.

De acuerdo con Ortiz de Pinedo, el contenido está pensado para ser visto en familia, y para generar una experiencia compartida por medio del humor.

La nueva temporada de «La CQ nuevo ingreso» tendrá 40 capítulos e inició este lunes, por Canal 5. Sun