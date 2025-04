Tras Salida de “MasterChef”, Rosa Gloria Chagoyán Tiene Nuevos Retos

Rosa Gloria Chagoyán, la inolvidable «Lola la Trailera», cambió las carreteras por las cocinas en «MasterChef Celebrity Generaciones», pero un chile quemado la convirtió en la segunda eliminada del reality show.

Aun así, con la energía intacta y el espíritu indomable que la caracteriza, asegura que aún le queda gasolina.

Y mientras muchos lloran su salida del programa, ella ya prepara su siguiente parada: el teatro musical.

«¡Me sacaron por quemar el chile!», dice entre risas. «¡Pero si soy experta!», recalca divertida. La anécdota, aunque frustrante, ya forma parte del folclor de esta edición del reality. «Yo ni lo vi quemado. Era un pescadito al ajillo que he hecho mil veces en mi casa, pero ahí me dijeron que los chiles estaban quemados… ¡y vámonos!».

A pesar de la eliminación, la actriz de 71 años no se quedó con mal sabor de boca. Disfrutó el proceso, hizo nuevos amigos, de todas las generaciones, y se llevó una experiencia que valora profundamente.

Ya con la chamarra colgada, se enfoca ahora en lo que viene. Porque si bien la cocina le dio emociones, el escenario es donde su corazón ruge más fuerte.

«Estoy montando mis números musicales de Juana la Cubana. ¡Vuelvo al teatro con todo! Penachos, plumas, lentejuelas, bailarinas… Voy a cantar ‘Juana la Cubana’ y ‘No soy de piedra’, como en mi película. Estoy muy emocionada. Ya pronto les doy la fecha exacta del estreno».

Rosa, además, está aprendiendo a volar avionetas, su ruta favorita es sobre las bahías de Oaxaca, por lo que está tramitando su licencia de vuelo. «Me gusta la libertad… Pero no cambio los tráileres por nada». Sun