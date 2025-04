Mamá de Timothée ya le dio el Visto Bueno a Kylie Jenner

Nicole Flender, mamá del actor Timothée Chalamet, no sólo conoce a Kylie Jenner, sino que ya la tiene en un pedestal. En una entrevista para la revista «Curbed», Flender se deshizo en halagos hacia la socialité. “Tengo que decir que es encantadora y muy amable conmigo”, dijo con una sonrisa que dejó claro que Kylie ya pasó el filtro familiar.

Aunque Kylie y Timothée, de 27 y 29 años respectivamente, han sido muy discretos con su noviazgo desde que comenzaron los rumores en abril de 2023, este comentario de la mamá del actor bien podría considerarse la primera declaración oficial de que la cosa va en serio. Cuando se les vio juntos por primera vez, muchos pensaron que era una broma del universo. Ella, reina del imperio Kardashian-Jenner, magnate de la belleza, mamá de dos y estrella de reality. Él, el chico indie por excelencia, artista neoyorkino, bohemio, con alma de cine de autor. Pero contra todo pronóstico, la química explotó y no se han despegado.

Y si quedaban dudas, Timothée acaba de comprar una mansión de 11 millones de dólares en Beverly Hills, no sólo para vivir más cerca de los estudios de cine, sino para estar a minutos de la casa de Kylie. Por otro lado, de acuerdo con una fuente cercana a la familia Kardashian, la joven modelo también cuenta con el apoyo de su familia. “Les encanta que salga con él. Han visto cambios muy positivos en Kylie. Está muy feliz”, declaró un allegado. Chalamet, incluso, ya comparte momentos con los hijos de Jenner, Stormi y Aire, de 7 y 3 años, fruto de su anterior relación con Travis Scott, que terminó en 2023. SUN