Sofía Niño de Rivera Desata Polémica Tras Burlarse de Españoles

Sofía Niño de Rivera causó polémica en redes sociales, luego de viralizarse una de sus presentaciones debido a algunos comentarios que lanzó sobre los españoles en Madrid, España.

Por medio de TikTok, la comediante consideró que los latinoamericanos ya habían desplazado a los españoles de su propio país, por lo que «fue muy fácil» adaptarse a sus costumbres allí ya que solo se trataba de comer, beber y fumar.

Estos fueron los comentarios que hizo en su show: «Me estoy dando cuenta que en Madrid ya no hay españoles», «La conquista a la inversa no la vieron venir», «Así es como se hace la venganza», «Es muy fácil adaptarte a fumar, a comer, a siesta de dos horas todos los días», «A fingir que trabajas».

Lo anterior generó múltiples comentarios y discusiones entre la afición y los españoles, algunos coincidiendo y otros claramente ofendidos, y otros tantos españoles devolviendo las ofensas a los mexicanos.

«Como española debo decir, que es verdad… pero también he de decir que quizás solo te fueron a ver latinos porque en España nadie te conoce… digo yo eh… no sé», «bienvenida a casa, espero que te dé tiempo a conocer el país que te dio idioma religión cultura y apellidos», «soy española, pero es que me muero de risa jajaja, está siempre será vuestra casa», reaccionaron usuarios de la plataforma X. Sun