Alejandro Fernández no Descarta Tener un Hijo con Karla Laveaga

Después de 11 años de relación sentimental, el cantante Alejandro Fernández y su pareja, Karla Laveaga, no descartan tener un hijo y formar una familia. “Yo tengo ya mi familia armada, pero pues yo creo que a ella sí le interesa tener familia y todo eso. Entonces, no sé, sería cuestión de ponerlo sobre la mesa, platicarlo y no tengo ningún problema”, manifestó el charro tapatío.

La pareja, que ya cumplió una década de estar junta, ha estado marcada por la atención mediática debido a su diferencia de edad y los altibajos que han enfrentado. Tras una separación, en 2021 optaron por darse una nueva oportunidad, fortaleciendo su vínculo y retomando su romance con mayor fuerza.

Con este escenario, es que el hijo de Vicente Fernández ha considerado la opción de cumplir uno de los sueños de la modelo y diseñadora de 33 años, sobre la maternidad, a pesar de que él ya tiene cinco hijos. “Yo tengo la vasectomía, pero hoy en día hay muchos tratamientos que no me pueden impedir volver a ser papá, y más con la mujer que amo”, comentó el cantante.

La historia de amor entre el cantante Alejandro Fernández y la modelo Karla Laveaga comenzó en una cafetería de Guadalajara. Aunque su primer encuentro fue breve, el destino los reunió nuevamente en una fiesta de amigos en común, lo que marcó el inicio de una relación amorosa que, a pesar de los desafíos, ha perdurado hasta hoy. SUN