Alarma en Casa de Jennifer Aniston; Individuo “Intentó Colarse”

Ni los exclusivos barrios de Los Ángeles se salvan de los sustos inesperados: un hombre de 70 años intentó irrumpir en la residencia de Jennifer Aniston mientras la actriz se encontraba dentro.

Todo ocurrió la tarde del lunes, en el exclusivo vecindario de Bel-Air, cuando un vehículo impactó violentamente contra las puertas principales de la mansión, valuada en 21 millones de dólares.

Según «TMZ», el conductor, presuntamente armado, fue sometido por el equipo de seguridad privada de Aniston y retenido hasta la llegada de los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Aunque se encontraba en casa, la protagonista de «Friends» no tuvo contacto con el intruso y resultó ilesa. Las autoridades clasificaron el incidente como una invasión de propiedad con riesgo potencial.

El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, tiene antecedentes menores. Según informes de CBS, aún no está claro si buscaba específicamente a Aniston. El hecho de haber embestido directamente la entrada principal levantó sospechas, por lo que el caso sigue bajo investigación. Tras su detención, fue trasladado a un hospital por dolor de espalda derivado del impacto. SUN