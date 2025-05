Sylvia Pasquel Asume el Papel de Nueva Matriarca de la Dinastía Pinal

Sylvia Pasquel procura ser respetuosa ante las diferencias que pueden existir entre cada uno de los integrantes de su familia pues, ahora, que doña Silvia Pinal ha fallecido, sabe que ella es quien encabeza el matriarcado de la dinastía. La actriz indicó a «Venga la alegría» que, tanto la celebración del Día de las Madres como la misa de los seis meses del fallecimiento de la señora Pinal, tendrá que postergarse, esto debido a los compromisos laborales que mantienen llena su agenda.

“La Pasquel” indicó que, pese a que los planes que tenía para que la familia siga honrando la memoria de su madre no podrán concretarse, al menos no por ahora, todo lo que hace es dedicado a doña Silvia. “Todo lo que hago va para ella, lo triste es que, como estamos todas fuera, no vamos a poder hacer la misa de los seis meses, pero en junio, regresando, la vamos a hacer; mi hija (Stephanie) está de viaje, mi hermana (Alejandra) también y yo voy a estar en Orizaba”, explicó.

Aunque no perdió de vista que, en realidad, siempre han estado acostumbradas a perderse las celebraciones, debido a que así lo demandan sus carreras. “Siempre nos ha pasado que trabajamos eso días”, dijo.

Con respeto al papel de la matriarca de la familia, que ahora le corresponde, Pasquel dijo que trata de ser paciente y empática con cada integrante, pues es consciente de que, el secreto de mantenerse unidos es conducirse con respecto hacia cada una y uno de ellos. SUN