Adrián Di Monte no Quiere Estar con su ex en La Casa de los Famosos

El actor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, solicitó a la producción de «La Casa De Los Famosos México 3» no ser encerrado con su exesposa Sandra Itzel.

Recientemente, se dio a conocer que presuntamente Televisa tendría un plan para el cubano de 34 años, dentro del controvertido ‘»reality»’, pero no les funcionó.

Según lo contado por el influencer Juan Pablo Bojórquez, los ejecutivos de la televisora habían elegido a Di Monte como uno de los habitantes de la casa, igual que a su excompañera de vida, quien hace tiempo lo denunció por violencia. Aparentemente, los planes de la producción eran que, los exenamorados generaran polémica al estilo del comediante Adrián Marcelo y la actriz Gala Montes, utilizada en la segunda temporada del programa.

Sin embargo, la estrategia no les salió como querían, ya que él no lo aceptó y puso sus condiciones. A través de un clip de TikTok, «juanpabojorquez» reveló que la participación de la excantante de la Sonora Dinamita estaba asegurada y Di Monte no lo permitió, les hizo saber a los directivos de la empresa que le generaría una imagen negativa frente a su público y, supuestamente, es uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas de su canal. SUN