viernes, septiembre 19, 2025
Jacqueline Andere: "Hice Películas Buenas, Malas y Churros Horribles"
Jacqueline Andere: “Hice Películas Buenas, Malas y Churros Horribles”

La actriz Jacqueline Andere tiene algo claro: si no ha hecho más cine en su vida, es porque durante mucho tiempo la gente que hizo películas veía a la que trabajaba en televisión “como apestada”. Pero no lo dice con rencor, sino como parte de una realidad que le tocó vivir en la segunda mitad del siglo XX, cuando era figura en telenovelas como El maleficio, al lado de Ernesto Alonso; Un nuevo amanecer, con Salma Hayek, y otras como Ángeles blancos y La madrastra y la serie Hora marcada.
“Éramos apestados, guácaras, por eso nunca trabajé con los grandes directores como Ripstein (Arturo, El lugar sin límites), Cazals (Felipe, Canoa), los buenos, buenos, porque nos veían y no nos pelaban. Ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado”, dice. Pero aun así, no le fue mal. Figura en su currículum un personaje estelar en El ángel exterminador (1962), dirigida por Luis Buñuel, y protagonizó la clásica Yesenia (1971), historia por la que mucha gente la sigue reconociendo y felicitando hasta hoy.
Y, como a todos los que tienen trayectoria les llega el momento de reconocimiento, este sábado le toca a ella, cuando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en una ceremonia en Puerto Vallarta, le otorgue el Ariel de Oro por su trayectoria en cine. Andere está feliz, pero coincide con lo que su amigo, el desaparecido director Jorge Fons (Rojo amanecer) decía en tono de broma: cuando llegan los homenajes, parece que la gente ya los está «cafeteando», es decir, esperando su salida del plano terrenal.
“Pienso lo mismo (risas), pero espero no. En la familia somos longevos, mi abuela murió a los 105 años y mi mamacita a los 98. Pero creo algo hice bien en el cine (risas), hice películas buenas, algunas muy malas y churros horribles; algunas las siguen pasando, pero nunca las veo, para qué, si ya las hice, mejor que las vea la gente”. SUN

