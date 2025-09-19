Sylvia Pasquel Pide Respeto y Detiene Especulaciones Sobre su Familia

Durante las últimas semanas, circularon reportes sobre la supuesta incredulidad de los hijos de Silvia Pinal ante la cantidad de dinero que la legendaria actriz tenía en su cuenta bancaria. Luego de que se mencionara que había fallecido sin dinero, se aseguró que la suma alcanzaba los 200 millones, los cuales se habrían repartido incluso entre sus nietas, como Camila Valero, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Frida Sofía.

Sin embargo, ahora es Sylvia Pasquel quien pide un alto a las especulaciones que rodean a su familia, especialmente en lo relacionado con la herencia de Pinal.

En una entrevista en el programa «Hoy», la hermana de Alejandra Guzmán declaró: “Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad”.

Aprovechó también para pedir que no se difundieran noticias falsas que los afectan y puso como ejemplo a otra famosa dinastía: Los Aguilar, quienes se han visto en medio de la controversia tras el matrimonio entre la hija menor de Pepe Aguilar, Ángela, y el cantante sonorense Christian Nodal, además de los pleitos públicos con Emiliano, el hijo mayor.

Actualmente, Pasquel se encuentra en medio del estreno de su nuevo proyecto teatral, “Horas Contadas”. SUN