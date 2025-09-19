viernes, septiembre 19, 2025
spot_img
InicioOrbita de estrellasSylvia Pasquel Pide Respeto y Detiene Especulaciones Sobre su Familia
Orbita de estrellas

Sylvia Pasquel Pide Respeto y Detiene Especulaciones Sobre su Familia

0
3

Durante las últimas semanas, circularon reportes sobre la supuesta incredulidad de los hijos de Silvia Pinal ante la cantidad de dinero que la legendaria actriz tenía en su cuenta bancaria. Luego de que se mencionara que había fallecido sin dinero, se aseguró que la suma alcanzaba los 200 millones, los cuales se habrían repartido incluso entre sus nietas, como Camila Valero, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Frida Sofía.
Sin embargo, ahora es Sylvia Pasquel quien pide un alto a las especulaciones que rodean a su familia, especialmente en lo relacionado con la herencia de Pinal.
En una entrevista en el programa «Hoy», la hermana de Alejandra Guzmán declaró: “Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad”.
Aprovechó también para pedir que no se difundieran noticias falsas que los afectan y puso como ejemplo a otra famosa dinastía: Los Aguilar, quienes se han visto en medio de la controversia tras el matrimonio entre la hija menor de Pepe Aguilar, Ángela, y el cantante sonorense Christian Nodal, además de los pleitos públicos con Emiliano, el hijo mayor.
Actualmente, Pasquel se encuentra en medio del estreno de su nuevo proyecto teatral, “Horas Contadas”. SUN

Sylvia Pasquel Pide Respeto y Detiene Especulaciones Sobre su Familia
Artículo anterior
Yordi Rosado le Cumple a su Novia el Sueño de su Infancia
Artículo siguiente
HORÓSCOPO
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

¡Ya hay Semifinalistas en la Asociación Médica!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-El pasado domingo quedaron definidos, los equipos semifinalistas de la temporada 2025, en la categoría veteranos junior de la Asociación Médica, que preside...
Leer más

Eternity Fitness Celebró al Estilo Mexicano

Al Instante staff - 0
Con gran entusiasmo, Eternity Fitness, bajo la dirección de Lupita Pacheco, celebró las fiestas patrias con una noche especial al estilo de la lotería....
Leer más

Accidente entre motociclista y automóvil en el libramiento sur-oriente de Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, jueves 18 de septiembre de 2025. Cerca de las 4:00 de la tarde, se registró un accidente vehicular en el libramiento sur-oriente, luego...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV